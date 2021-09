Na quinta-feira, o PSI20 encerrou as negociações a perder 0,45%, para 5.339,36 pontos, alinhado com Madrid, depois do anúncio do abrandamento da compra de ativos por parte do Banco Central Europeu (BCE).

Das 18 empresas que compõem o índice, três valorizaram-se, duas permaneceram inalteradas e as restantes 13 desvalorizaram o seu título.

As restantes praças europeias reagiram de forma distinta ao anúncio vindo do BCE, com Londres a perder 1,03% e Madrid 0,43%, ao passo que Paris liderou os ganhos, ainda que modestos (0,24%), seguida de Milão (0,13%) e Frankfurt (0,08%).

