Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão com uma subida de 1,04% no índice PSI, que avançou para 6.775.93 pontos, puxada pelo BCP, e em contraciclo com as principais praças europeias, que fecharam no 'vermelho'.

Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, 13 encerraram em alta, duas em baixa, enquanto a Ibersol ficou inalterada (nos 6,96 euros).

Nas principais bolsas europeias, Paris caiu 0,69%, Madrid 0,47%, Frankfurt 0,39% e Londres 0,22%.

