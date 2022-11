O índice Hang Seng perdeu 3,26% na abertura, enquanto em Xangai, onde se registaram conflitos entre manifestantes e as forças de segurança, o principal indicador perdeu 1,5%.

A bolsa de Shenzhen, cidade adjacente a Hong Kong, perdeu 1,54%.

Várias grandes cidades, como Pequim, Xangai, Nanjing e Urumqi, registaram manifestações, no fim de semana, para denunciar os excessos do confinamento, com algumas pessoas a gritar slogans antigovernamentais, numa rara demonstração de hostilidade contra o regime e a rigorosa política "zero covid", aplicada desde o início da pandemia, em 2020.

Ao abrigo daquela política, a China impõe o bloqueio de bairros ou cidades inteiras, a realização constante de testes em massa e o isolamento de todos os casos positivos e respetivos contactos diretos em instalações designadas, muitas vezes em condições degradantes.

