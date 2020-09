De acordo com o relatório extensivo do primeiro semestre deste ano, a que a Lusa teve hoje acesso, esse crescimento é explicado "pelo volume acumulado de novas emissões ser superior ao volume de amortizações ocorridas" entre o final do primeiro semestre de 2019 e junho último.

A capitalização bolsista (aproximação do valor de mercado das empresas e títulos) da BCV chegou aos 80.789 milhões de escudos (729 milhões de euros), um crescimento de 4,11% face ao primeiro semestre 2019, considerando ainda todos os títulos admitidos à cotação, como ações ordinárias, títulos do Tesouro, obrigações municipais e obrigações 'corporate' (de empresas).