Apesar da comparação negativa com o mesmo período do ano passado, os ganhos cresceram para cerca do dobro no segundo trimestre, em relação ao resultado verificado entre janeiro e março, quando o banco contabilizou 39,9 milhões de patacas (4,8 milhões de euros) de lucro.

O BNU, do Grupo Caixa Geral de Depósitos, é, juntamente com o Banco da China, banco emissor de moeda em Macau.

