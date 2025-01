Em comunicado, o partido lembra que a secretária da Saúde do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) garantiu, em setembro de 2024, que o HDES tinha apresentado um resultado positivo de 11,8 milhões no final do terceiro trimestre do ano passado, mas que os dados "revelam exatamente o contrário".

"Os resultados financeiros oficiais, que acabam de ser publicados, revelam exatamente o contrário: um resultado de 11,9 milhões de euros negativos. O BE quer que o Governo Regional explique este desvio de 23,7 milhões de euros nas contas do HDES", lê-se na nota de imprensa.

O partido, que tem um deputado no parlamento açoriano, afirma que os resultados "desmentem os dados indicados pela secretária da Saúde" e alerta também para a situação do hospital da Horta, no Faial, que registou um resultado negativo de 2,4 milhões de euros.

"Apenas o Hospital da Terceira apresenta resultados positivos, que resultam do reforço de transferências da região para os três hospitais", acrescentam.

O BE/Açores denuncia ainda o "sufoco financeiro" na área da saúde resultante das dívidas a fornecedores e das "dívidas aos trabalhadores da saúde" que o Governo Regional "teima em não regularizar".

"O sufoco financeiro da saúde está patente nas dívidas a fornecedores, que se mantêm ao mesmo nível de 2024 apesar da anunciada conversão de dívida comercial em dívida financeira. As dívidas a fornecedores atingiram em setembro de 2024, só nos hospitais, quase 150 milhões de euros", critica o Bloco.

O hospital de Ponta Delgada, o maior dos Açores, foi afetado por um incêndio em 04 de maio, que obrigou à transferência de todos os doentes internados para outras unidades de saúde, incluindo para fora da região.

De acordo com uma auditoria do Tribunal de Contas, revelada em 27 de dezembro de 2024, o HDES excedeu em 91,6 milhões de euros os seus fundos, o que constituiu uma violação das normas de execução orçamental.

