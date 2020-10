Segundo a informação enviada pelo BdP, dos 31 processos decididos, 13 respeitam a infrações de natureza comportamental e nove respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, e seis respeitam a infrações de natureza prudencial.

Duas outras infrações respeitam a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e uma refere-se a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita.

No contexto das decisões proferidas foram aplicadas coimas que totalizaram 14.308.500 euros, dos quais 5.056.000 euros suspensos na sua execução.

ICO // EA

Lusa/Fim