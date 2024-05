"O Banco de Portugal adverte que a entidade que atua através da página da internet acessível em https://creditio.es/pt não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente a intermediação de crédito", indicou, em comunicado, a instituição liderada por Mário Centeno.

O supervisor financeiro lembrou que a atividade de intermediação de crédito está reservada às entidades que estão habilitadas.

A lista das entidades autorizadas a desenvolver esta atividade está disponível no 'site' do BdP (www.bportugal.pt) e no Portal do Cliente Bancário (https://clientebancario.bportugal.pt).

PE // CSJ

Lusa/Fim