"O Banco de Portugal adverte que foi divulgado na internet um vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=4L7vHKGCOEc) que utiliza indevidamente os nomes do Banco de Portugal e do governador do Banco de Portugal para publicitar uma alegada plataforma de investimento 'online', identificada como 'aplicação Tecalytic'", lê-se numa nota hoje divulgada.

Assim, o supervisor financeiro vincou não ter participado ou desenvolvido a aplicação mencionado ou qualquer outra solução semelhante.

A instituição liderada por Mário Centeno recomendou que o público seja prudente face a este tipo de conteúdos, "lembrando que a contratação de qualquer produto ou serviço financeiro deverá ser sempre precedida de uma cuidada verificação da legitimidade da entidade que o comercializa".

A lista das instituições com autorização para exercer atividade financeira em Portugal está disponível no 'site' do BdP.

