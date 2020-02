BCP diz que vai olhar para Novo Banco quando for para mercado O presidente do BCP, Miguel Maya, disse hoje que o banco irá olhar para a possibilidade de comprar o Novo Banco quando a entidade for vendida, com o rigor que suporta qualquer decisão de investimento. economia Lusa economia/bcp-diz-que-vai-olhar-para-novo-banco-quando-_5e4ef89f84a13912995d3db9





"No momento em que essa operação for a mercado, se e quando for ao mercado, vamos olhar com o rigor que suporta as nossas cecisões, analisaremos nessa altura se faz sentido, se não faz e o valor que faz sentido", afirmou Miguel Maya, considerando que esse não é de momento "um tema em cima da mesa".

Na conferência de imprensa de apresentação das contas de 2019, o presidente do BCP afirmou que o banco já fez a aquisição a que se propôs no atual mandato, o Euro Bank, na Polónia, mas que é "obrigação estar atento a todas as oportunidades".

Miguel Maya voltou a criticar os custos que o BCP tem tido com o Fundo de Resolução bancário, que financiou a resolução do BES e a criação do Novo Banco, considerando que a solução deve ser revista.

O responsável defende que contribuam todas as instituições que vendem produtos ou prestam serviços financeiros em Portugal, tenham ou não sede no país, já que o que atualmente acontece é uma desvantagem competitiva para os bancos portugueses.

