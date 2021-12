O BCE divulga também novas previsões macroeconómicas, que incluem os primeiros dados relativos a 2024.

Com o programa de compra de dívida de emergência devido à pandemia (PEPP) a terminar no fim de março de 2022, é esperado que a instituição comunique, após esta reunião de política monetária, o ritmo das compras no primeiro trimestre do próximo ano.

Em setembro, a presidente do BCE, Christine Lagarde, anunciou que a decisão sobre o possível início da normalização gradual da política monetária seria tomada em dezembro, visto que o PEPP expira no final de março de 2022.

A reunião do BCE de hoje é, por isso, "aguardada com particular ansiedade", considerou Franck Dixmier, da Allianz Global Investors (AllianzGI).

Lagarde tem repetido, nos últimos meses, que uma subida das taxas de juro no próximo ano seria "muito improvável".

A presidente do BCE disse também acreditar que a subida da inflação na zona euro é transitória e que se prevê que baixe em 2022, graças a um recuo esperado dos preços da energia.

O BCE avançou em setembro que previa que a economia da zona euro crescesse 5% em 2021, com uma inflação de 2,2%, e que o crescimento fosse de 4,6% em 2022, com uma inflação de 1,7%.

Para 2023, as previsões apontavam para uma expansão de 2,1% com uma inflação de 1,5%.

A evolução da inflação nos próximos meses determinará se o BCE pode manter a sua expansão quantitativa ou se tem que reduzir os estímulos mais rapidamente.

