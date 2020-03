Barril de petróleo Brent cai mais de 8% e encaminha-se para 22 dólares O preço do barril de Brent mantém hoje a tendência de baixa, com a cotação a cair 8,44% face a sexta-feira. economia Lusa economia/barril-de-petroleo-brent-cai-mais-de-8-e_5e81b69554821b1985b5d278





O petróleo do mar do Norte está a encaminhar-se para os 22 dólares por barril no mercado de futuros de Londres, atingido pela perspetiva de uma forte contração da procura global devido à pandemia da covid-19.

O petróleo Brent, de referência na Europa, chegou hoje a cair cerca das 7:45 TMG para 22,77 dólares no International Exchange Futures, menos 8,44% que no encerramento de sexta-feira, quando terminou a 24,87 dólares.

A procura internacional de petróleo tem estado a contrair-se devido às restrições, em especial do transporte, impostas a nível global para travar a pandemia da covid-19, que estão a provocar uma crise económica.

À contração da procura global junta-se a guerra de preços iniciada pela Arábia Saudita, que desceu o valor das suas exportações e ameaçou aumentar a produção para ganhar quota de mercado em relação a outros grandes produtores, como a Rússia ou os Estados Unidos.

MC // MSF

Lusa/Fim