De acordo com informação divulgada na sua página na internet, com a criação do Departamento de Estabilidade Financeira, o BNA responde à necessidade de estabilidade do sistema financeiro, enquanto autoridade macroprudencial, bem como identificar, acompanhar e avaliar os riscos sistémicos e propor a adoção de medidas para a sua prevenção, mitigação ou de redução.

Quanto ao Departamento de Mercados, resultante da fusão dos Departamentos de Gestão de Reservas e de Mercado de Ativos, visa otimizar a operacionalização dos processos de liquidez, anteriormente executados pelos departamentos extintos.

Para dirigir as respetivas áreas, foram nomeados Tânia Lopes como diretora do Departamento de Mercados, e Tuneka Lukau para dirigir o Departamento de Estabilidade Financeira.

RCR // JH

Lisa/fim