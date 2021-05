A informação foi partilhada na apresentação do briefing bissemanal realizado pelo Ministério da Economia e Planeamento (MEP).

Segundo Milton Reis, citado numa nota de imprensa do MEP, "o objetivo transversal desta missão é abordar as atividades realizadas no âmbito das PPP, levando em consideração as prioridades atuais, a evolução das reformas implementadas pelo Governo angolano, e os próximos passos até ao encerramento do projeto, em julho de 2022".

Durante a missão será apresentado à equipa do Banco Mundial o relatório de viabilidade dos quatro projetos já selecionados: aproveitamento hidroelétrico do Chicapa II; perímetro irrigado do Mucoso; Pólo de Desenvolvimento Industrial do Futila; e Rede de Cabotagem Norte.

Angola tem em curso um outro projeto de PPP para o Aterro Sanitário dos Mulenvos, cujo concurso público internacional foi lançado no passado dia 30 de abril.

O concurso terá uma fase de qualificação, em que os candidatos submeterão os seus documentos para apreciação da sua capacidade técnica e financeira, a decorrer até 30 de maio, sendo os candidatos apurados convidados para a fase seguinte, em que deverão efetuar a submissão das suas propostas.

A concessão para a gestão do Aterro Sanitário dos Mulenvos, prevê a triagem e valorização dos resíduos sólidos através da reciclagem, venda dos resíduos reciclados, compostagem, incineração, biogás e produção de energia (biomassa).

RCR // JH

Lusa/fim