O comunicado do Banco Keve surge alguns dias depois de a imprensa angolana ter noticiado que a instituição financeira ia encerrar agências e que estaria em falência técnica.

Uma fonte da instituição financeira disse, no entanto, à Lusa que o banco dispõe de fundos próprios suficientes, acima das exigências legais, e que não está em falência técnica, estando focado "no saneamento e robustez do balanço".

Confirmou ainda que serão encerradas algumas agências, sendo abertas outras, e negou que estejam a ser feitos despedimentos, havendo cerca de 60 pessoas cujos contratos não foram renovados.

Num comunicado hoje divulgado e assinado pelo presidente do conselho de administração, José Pedro de Morais Júnior, o banco informa ter concluído com sucesso o segundo aumento de capital, num total de 24 mil milhões de kwanzas (38 milhões de euros).

"Com isto, os fundos próprios do banco ultrapassam agora os 40 mil milhões de kwanzas [64 milhões de euros], muito acima do limite mínimo de 7,5 mil milhões de kwanzas [12 milhões de euros] exigidos pelo Banco Nacional de Angola", indica o documento.

A administração do Keve, acrescenta que, com esta ação, deu início a um processo de reestruturação interna "que tem como objetivo dar resposta aos desafios colocados pela atual situação económica" e está a "transformar a sua estrutura de serviços, com aposta no digital", evidenciando "confiança na economia angolana e nas suas enormes potencialidades".

O banco, que tem entre os seus 50 acionistas nomes como o de Manuel Carneiro, sobrinho de Higino Carneiro (ex-ministro das Obras Públicas, acusado de crimes de peculato, nepotismo, tráfico de influência, associação criminosa e branqueamento de capitais), José Pedro de Morais Júnior, antigo ministro das Finanças de Angola, e André Luís Brandão, ex-ministro dos Transportes, estaria a ser pressionado pelo Banco Nacional de Angola (BNA) para afastar as Pessoas Politicamente Expostas (PEP) da sua estrutura, como noticiou o portal Club K em dezembro.

A fonte contactada pela Lusa confirmou que "existe uma recomendação" do banco central neste sentido, tendo em conta o estatuto de equivalência com a União Europeia, para se "reavaliar a posição das PEP nas estruturas acionistas e órgãos sociais" da banca angolana.

