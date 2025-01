A entidade bancária liderada por Jamie Dimon atingiu no quarto trimestre um lucro líquido de 14.005 milhões de dólares (13.636 milhões de euros), mais 50% do que tinha alcançado entre outubro e dezembro de 2023.

No conjunto de 2024, a receita líquida do banco totalizou 177.556 milhões de dólares (172.883 milhões de euros), um aumento de 12% em relação ao ano anterior.

No quarto trimestre, o volume de negócios do JPMorgan Chase atingiu 42.768 milhões de dólares (41.642 milhões de euros), mais 10,9%.

Jamie Dimon destacou os resultados sólidos alcançados em "cada linha de negócio" durante o exercício e destacou também a resiliência demonstrada pela economia norte-americana, com um desemprego relativamente baixo e gastos dos consumidores sólidos, quando as empresas se mostram animadas com uma agenda mais favorável ao crescimento e uma melhor colaboração com o Governo.

No entanto, Dimon alertou que a inflação pode persistir durante algum tempo e sublinhou que as condições geopolíticas "continuam a ser as mais perigosas e complicadas desde a Segunda Guerra Mundial".

