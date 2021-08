Já o lucro líquido da maior instituição financeira do país no segundo trimestre de 2021 foi de 5,52 mil milhões de reais (895 milhões de euros), mais 72% do que no mesmo período do ano passado.

Os números positivos devem-se, entre outras coisas, ao crescimento do crédito, a uma redução das provisões para dívidas duvidosas e a uma queda do rácio NPL, de acordo com o balanço divulgado.

O banco, controlado pelo Estado brasileiro, mas com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, disse que os seus ativos líquidos em Junho de 2021 eram de 145,8 mil milhões de reais (23,6 mil milhões de euros), mais 14% do que em Junho de 2020.

Em 2020, o Banco do Brasil registou um lucro líquido de 12,69 mil milhões de reais (dois mil milhões de euros), 30,1% inferior ao de 2019.

MIM // MIM

Lusa/Fim