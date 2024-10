"As perspetivas de curto prazo continuam a indicar uma recuperação gradual da economia, excluindo a produção de GNL [Gás Natural Liquefeito]", refere o relatório da Conjuntura Económica e Perspetivas de Inflação, deste mês e a que a Lusa teve hoje acesso.

"Esta previsão é sustentada pela melhoria do desempenho da indústria extrativa e do setor terciário, com destaque para os setores do comércio e serviços, e de transportes e comunicações", lê-se ainda no documento.

O banco central acrescenta que o Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique registou um crescimento real de 4,5% no segundo trimestre, após 3,2% nos primeiros três meses do ano, impulsionado pela industria extrativa.

"Em termos acumulados, o PIB cresceu 3,9 % no primeiro semestre de 2024, contra 6,2 % observados em igual período de 2023", observa o banco central.

As perspetivas de recuperação gradual da economia no curto prazo "são corroboradas pela evolução do Índice de Produção Industrial (PMI), que, pelo quarto mês consecutivo, sinaliza uma melhoria nas condições de funcionamento da economia", refere igualmente o relatório.

O índice PMI registou em agosto 50,9 pontos, o segundo valor mais alto desde julho do ano passado.

O PIB moçambicano deverá crescer para 1,536 biliões (milhões de milhões) de meticais (21.800 milhões de euros) em 2024, o que corresponde a um aumento, em termos percentuais, de 5,5%, na previsão oficial do Governo.

