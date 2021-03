"A decisão é justificada pela prevalência de elevados riscos e incertezas, não obstante a revisão em baixa das perspetivas de inflação no curto e médio prazo", explicou o comité.

Prevê-se "um menor agravamento de preços, a refletir, fundamentalmente, a tendência para apreciação do metical decorrente das medidas tomadas na última sessão do CPMO, num contexto de fraca atividade económica". acrescentou.

Em janeiro, o comité incrementou a taxa MIMO em 300 pontos base, elevando-a aos atuais 13,25%.

Segundo o Banco de Moçambique, a pressão cambial reduziu-se substancialmente, com a procura de divisas a ser "totalmente satisfeita", como resultado "de uma maior fluidez que se observa no mercado cambial, contrariamente à tendência registada no princípio do ano".

O metical valorizou-se, passando cada dólar a valer em 73,35 meticais depois de se ter situado em 75,11 no final de janeiro, detalhou o banco.

Hoje, o comité decidiu, igualmente, manter as taxas de juro da Facilidade Permanente de Depósitos (FPD) em 10,25% e da Facilidade Permanente de Cedência (FPC) em 16,25%, bem como os coeficientes de Reservas Obrigatórias (RO) para os passivos em moeda nacional e em moeda estrangeira em 11,50% e 34,50%, respetivamente.

O Banco de Moçambique mantém as "perspetivas de uma recuperação tímida da atividade económica em 2021", após uma contração do Produto Interno Bruto em 1,3%, em 2020, repetindo um apelo para "reformas estruturantes na economia".

A aquisição e logística de administração de vacinas contra a covid-19, a mitigação do impacto socioeconómico dos choques climáticos, bem como as despesas decorrentes da situação de instabilidade militar, sobretudo na zona norte do país, estão a justificar um agravamento do défice orçamental, alertou o banco central.

As reservas internacionais brutas "mantêm-se em níveis confortáveis", rondando 3.987 milhões de dólares (3.350 milhões de euros), "suficiente para cobrir mais de seis meses de importações de bens e serviços".

A próxima reunião do CPMO está marcada para 19 de maio de 2021.

LFO // LFS

Lusa/Fim