"O mercado cambial doméstico continua com níveis adequados de divisas", anunciou em comunicado.

O banco central detalhou que, ao longo do ano, o sistema bancário "comprou divisas no mercado cambial doméstico no valor de 3.980 milhões de dólares (3.355 milhões de euros), contra vendas de 3.928 milhões de dólares (3.311 milhões de euros)".