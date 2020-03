Banco de Moçambique anuncia medidas para apoiar empresas e famílias O Banco de Moçambique anunciou hoje novas medidas para apoiar empresas e famílias que sofram com o impacto da pandemia do novo coronavírus na economia, após uma reunião extraordinária do conselho de administração. economia Lusa economia/banco-de-mocambique-anuncia-medidas-para_5e77ec4bb06c74195b234533





O banco central anunciou a "introdução de linhas de crédito em moeda estrangeira para os bancos e relaxamento das condições de reestruturação dos créditos dos clientes bancários para a mitigação dos efeitos" da covid-19, anunciou em comunicado.

"Estas medidas reforçam as decisões anteriormente tomadas e visam disponibilizar liquidez em moeda estrangeira e em moeda nacional para apoiar as empresas e as famílias a honrarem os seus compromissos, na sequência do agravamento dos riscos decorrentes dos impactos macroeconómicos" da covid-19, justificou.