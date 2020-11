A informação consta da análise ao recente relatório de estabilidade financeira de 2019, consultado hoje pela Lusa, que aponta "uma grande interligação entre os setores segurador e bancário, na forma de participações societárias", no país.

Recorda que "as empresas do setor segurador continuam a deter participação qualificada em duas instituições relevantes do sistema bancário", e que "a maior instituição bancária detém uma participação na estrutura acionista de uma das seguradoras nacionais".