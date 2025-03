O novo aumento foi decidido na quarta-feira pelos membros do Comité de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que citaram um "ambiente externo difícil", sobretudo devido à situação económica dos Estados Unidos, além de, no âmbito doméstico, da pressão inflacionista e do "início de uma moderação no crescimento".

A principal potência económica da América Latina enfrenta, assim, o quinto aumento consecutivo da taxa de juro, uma das mais elevadas do mundo, apesar das críticas do Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Em comunicado, o banco central antecipou um aumento menor na próxima reunião do Copom, em maio, caso a situação atual não se altere significativamente.

A Selic, nome dado no Brasil à taxa de juro básica definida pelo Banco Central, nunca esteve tão elevada desde o outubro de 2016.

Nessa altura, o Brasil atravessava uma grave recessão, sob o governo da Presidente Dilma Rousseff, que se manteve no poder de 2011 até à destituição, em agosto de 2016, por falsificação de contas públicas.

Lula da Silva, que a antecedeu em dois mandatos, de 2003 a 2010, antes de regressar ao poder em 2023, opôs-se com veemência recentemente ao aumento da Selic.

Segundo o chefe de Estado, a subida da taxa de referência dificulta o crescimento, ao tornar o crédito mais caro para os consumidores e para as empresas que procuram investir.

O Banco central brasileiro manifestou-se no comunicado que acompanhou o aumento das taxas de juro "muito mais preocupado com a inflação elevada do que com a fraqueza da economia", sublinhou William Jackson, da empresa de consultoria Capital Economics.

Em fevereiro, a inflação anual ultrapassou a marca de 5%, pela primeira vez desde setembro de 2023, atingindo 5,06%. Um nível muito acima do intervalo de aumento de preços (entre 1,5% e 4,5%) previsto pelo Governo.

Especialistas e instituições financeiras interrogados por um inquérito do Banco Central preveem uma inflação de 5,66% em 2025.

O Governo de Lula anunciou uma série de medidas que visam reduzir os preços dos alimentos, incluindo a eliminação dos impostos de importação de certos produtos, como a carne, o açúcar e o azeite.

A inflação, dizem os analistas, explica porque é que a popularidade de Lula caiu para o nível mais baixo nos seus três mandatos, com uma taxa de aprovação de apenas 24%, de acordo com uma sondagem publicada em fevereiro pelo instituto Datafolha.

O Governo, no entanto, apresenta alguns bons indicadores, incluindo uma taxa de desemprego de 6,5% e um crescimento económico de 3,4% em 2024.

"A economia brasileira continua a aquecer, embora tenhamos visto sinais de desaceleração", disse à agência de notícias France-Presse o diretor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, Reginaldo Nogueira.

"Portanto, tudo isto é um alerta de que as taxas de juro continuarão a subir", acrescentou.

VQ (MIM) // APL

Lusa/Fim