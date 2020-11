O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola esteve hoje reunido para analisar o comportamento dos principais indicadores económicos, bem como os impactos das medidas tomadas anteriormente sobre os diferentes setores da economia.

Na nota divulgada após a reunião, o BNA destacou que foi dada continuidade à reforma do funcionamento do mercado cambial do lado da oferta de divisas, registando-se a entrada do Tesouro Nacional na plataforma FXGO.