De acordo com o documento, recentemente aprovado pelos acionistas e ao qual a Lusa teve hoje acesso, o resultado líquido do BI caiu 0,4% - acumulando com a quebra de 40,6% em 2020 - para quase 282,8 milhões de escudos (2,59 milhões de euros).

O banco, um dos dois detidos pela Caixa Geral de Depósitos em Cabo Verde, tinha registado lucros de 283,8 milhões de escudos (2,5 milhões de euros) em 2020 e de 477,3 milhões de escudos (4,3 milhões de euros) em 2019.

"Os principais indicadores do banco demonstram a capacidade da instituição em melhorar contínua e solidamente", destaca a administração, no relatório e contas de 2021, dando como exemplo o facto de "pela primeira vez desde há vários anos" o Banco Interatlântico ter crescido "as suas quotas de mercado de crédito e de depósitos, mesmo considerando o efeito das reduções de NPL [crédito malparado]".

"Pela primeira vez baixámos o rácio de NPL para menos de 5%, com forte redução de 'stock', sendo este patamar internacionalmente significativo, porquanto nos coloca finalmente fora do conceito das 'high NPL institutions', contribuindo assim, muito positivamente, para a solidez do banco e do sistema", sublinha-se na mesma mensagem.

O capital social do Banco Interatlântico está avaliado em 1.000 milhões de escudos (9,1 milhões de euros) cabendo à Caixa Geral de Depósitos uma quota de 70% na estrutura acionista. Em Cabo Verde, aquele grupo estatal português lidera ainda o Banco Comercial do Atlântico, um dos maiores do arquipélago.

No documento, o conselho de administração refere que recomendou a proposta de aplicação de 9% dos lucros, equivalente a mais de 25,4 milhões de escudos (233 mil euros), como dividendos aos acionistas e os restantes 91% para reservas.

Em 2021, o ativo líquido do banco cresceu 6,8%, para 25.920 milhões de escudos (237,4 milhões de euros), o crédito líquido a clientes subiu 5,2%, para 20.154 milhões de escudos (185,6 milhões de euros) e os capitais próprios aumentaram 10,5%, para 3.033 milhões de escudos (27,7 milhões de euros).

Os recursos dos clientes (depósitos) à guarda do Banco Interatlântico aumentaram 5,4%, chegando a 22.256 milhões de escudos (203,8 milhões de euros), enquanto o crédito em situação de vencido caiu 36,4% no espaço de um ano, para 843 milhões de escudos (7,7 milhões de euros).

O Banco Interatlântico fechou 2021 com nove agências em todo o arquipélago e 159 trabalhadores.

