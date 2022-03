Segundo um comunicado do Ministério das Finanças (Minfin), os representantes do BAD vão apresentar ao executivo os detalhes sobre o processo de definição da classificação de risco de Angola e proceder à revisão económica do país.

A missão liderada pelo diretor de riscos do grupo BAD, Ifedayo Orimoloye, vai manter encontros de trabalho com altos responsáveis do setor financeiro, incluindo a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, e o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos, em 30 de março.

Seguem-se encontros técnicos com representantes do Gabinete de Estudos e Relações Internacionais e da Unidade de Gestão da Dívida do Minfin, estando igualmente programada para o mesmo dia uma reunião no Ministério da Economia e Planeamento.

Para o segundo dia de trabalhos, estão previstas reuniões com a equipa de quadros seniores do Banco Nacional de Angola (BNA) e do Fundo Soberano de Angola.

A missão prevê igualmente encontros com parceiros multilaterais, nomeadamente, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, bem como com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, adianta o Minfin.

O BAD iniciou operações em Angola em 1983 e aprovou desde essa data 34 projetos orçados em 594,5 milhões de dólares (534,5 milhões de euros), incluindo projetos de investimento no setor público e privado, bem como programas de desenvolvimento de capacitação institucional.

"O banco está comprometido em apoiar a agenda de integração regional de Angola, através de projetos nos setores da energia, transportes, agricultura e pescas. Está, igualmente, focado na promoção da diversificação da economia, no apoio à competitividade das pequenas e médias empresas (PME) e geração de rendimentos e emprego, em linha com o Plano Estratégico Nacional de Médio Prazo", acrescentou o Minfin.

