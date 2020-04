Banco Absa Moçambique anuncia medidas para proteger clientes e fornecedores O banco Absa Moçambique decidiu isentar clientes da cobrança em qualquer caixa multibanco, suspender comissões de transferências e não cobrar serviços de carteira móvel para minimizar o impacto do novo coronavírus no país, anunciou a instituição em comunicado. economia Lusa economia/banco-absa-mocambique-anuncia-medidas-para_5e8782fc95e8c819451c9cae





As medidas anunciadas incluem ainda a antecipação, a fornecedores regulares, de pagamentos de faturas relativas a serviços a serem prestados ao longo dos próximos três meses, medida que visa "contribuir para uma melhoria da liquidez dos seus fornecedores durante este momento económico desafiante".

"O Absa pretende, desta forma, proteger as empresas e as famílias moçambicanas, contribuindo com medidas que possam minorar o impacto que a nova pandemia possa vir a ter na economia e na vida das pessoas em Moçambique", lê-se na nota.