"Até hoje, a banca comercial ainda não se consciencializou que não pode fazer negócio só com o Estado, comprando títulos do Tesouro, isso não é possível, não é sustentável", disse à Lusa o investigador da School of Oriental and African Studies University of London.

Fernandes Wanda salientou que o "dinheiro do Estado, ou vem do petróleo ou vem dos impostos" e, se o setor não petrolífero não crescer, "as perspetivas não serão animadoras para Angola", pelo que a banca comercial deve apoiar o crédito para o setor produtivo, o que não tem acontecido.