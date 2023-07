O Banco Central Europeu (BCE) informou hoje que os números de maio refletem um excedente de bens de 23.000 milhões de euros (contra um défice de 10.000 milhões de euros um ano antes) e um excedente de serviços de 6.000 milhões de euros (contra um excedente de 13.000 milhões de euros).

Mas em maio a zona euro teve um défice no rendimento primário de 8.000 milhões de euros (contra um défice de 2.000 milhões de euros) e no rendimento secundário de 12.000 milhões de euros (défice de 15.000 milhões de euros em maio de 2022).

O saldo da balança de transações correntes mede os recebimentos e pagamentos externos relativos ao comércio de bens, serviços, rendimentos e transferências.

O saldo anual acumulado da balança corrente nos últimos doze meses até maio registou um défice de 49.000 milhões de euros, ou seja, 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB), em comparação com um excedente de 161.000 milhões de euros um ano antes (1,3% do PIB).

Na balança financeira, em termos acumulados para os doze meses até maio de 2023, os residentes da área do euro fizeram investimentos líquidos de 23.000 milhões de euros em títulos de investimento de carteira estrangeira.

Ao mesmo tempo, os não residentes compraram títulos de investimento de carteira da zona euro no valor de 281.000 milhões de euros.

No investimento direto, os residentes na zona euro realizaram desinvestimentos líquidos em ativos não pertencentes à zona euro no valor de 203.000 milhões de euros em maio de 2023, o que compara com investimentos líquidos de 327.000 milhões de euros em maio de 2022, numa base acumulada de 12 meses.

Os não residentes desinvestiram 258.000 milhões de euros em ativos da zona euro em maio de 2023, o que compara com desinvestimentos de 68.000 milhões de euros um ano antes, também numa base acumulada de 12 meses.

Do lado do investimento de carteira, as detenções de ações não pertencentes à zona euro por residentes na zona euro diminuíram 71.000 milhões de euros em maio de 2023, o que compara com um aumento de 84.000 milhões de euros em maio de 2022, numa base acumulada de 12 meses.

Os títulos de dívida não pertencentes à zona euro detidos por residentes na zona euro aumentaram, em termos líquidos, 94.000 milhões de euros em maio de 2023, o que compara com 205.000 milhões de euros no mesmo mês do ano anterior, também numa base acumulada de 12 meses.

Durante o mesmo período, as detenções de ações da zona euro por não residentes aumentaram 119.000 milhões de euros, o que compara com 362.000 milhões de euros um ano antes.

Os títulos de dívida da zona euro detidos por não residentes aumentaram, em termos líquidos, 162.000 milhões de euros, em comparação com uma diminuição de 189.000 milhões de euros em maio de 2022.

Do outro lado do investimento, numa base acumulada de doze meses, os residentes na zona euro registaram vendas líquidas de ativos não pertencentes à zona euro no valor de 94.000 milhões de euros em maio de 2023 (em comparação com aquisições de 359.000 milhões de euros em maio de 2022).

A diminuição líquida dos seus passivos foi de 308.000 milhões de euros (contra um aumento de 815.000 milhões de euros registado em maio de 2022 nos mesmos termos).

MC // EA

Lusa/Fim