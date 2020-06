De acordo com os cálculos da Lusa com base na informação disponível sobre os montantes atribuídos a alguns países africanos, o BAD já entregou 1.790 milhões de euros, sendo Cabo Verde o único país lusófono a ter beneficiado do apoio desta instituição financeira multilateral.

O Egito, com 440 milhões de euros, é o país que mais ajuda recebeu, seguido da Nigéria, com 288,5 milhões de euros, e de Marrocos, com 264 milhões de euros.