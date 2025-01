O objetivo é "assegurar os meios de financiamento para facilitar o acesso ao crédito para as 'start-ups', bem como para as micro, pequenas e médias empresas, aprimorar o quadro regulatório e fortalecer a qualificação profissional dos jovens", lê-se no diploma assinado por João Lourenço.

O Projeto Crescer visa impulsionar a inovação e o empreendedorismo em Angola, através do desenvolvimento de competências digitais, técnicas, ecológicas e empresariais orientadas para a procura, o estimulo da criatividade e a inovação entre os jovens e o apoio às 'startups' no acesso a financiamento inovador.

O objetivo é formar mais de 95.000 jovens em tecnologias digitais e no ensino e formação técnico-profissional em agricultura e transportes inteligentes do ponto de vista climático.

RCR // JMC

Lusa/Fim