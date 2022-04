BAD confiante no esforço de Moçambique para o controlo da dívida pública

O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para a Governação Económica e Gestão do Conhecimento manifestou hoje confiança na capacidade de Moçambique controlar a dívida pública, reconhecendo que prevalecem fatores de pressão sobre os encargos do país.