O ARJ21 tem 95 lugares na classe económica e uma autonomia de 2.225 a 3.700 quilómetros com carga completa.

Desde a comercialização do avião, em 2016, já foram entregues quase uma centena de aparelhos às companhias aéreas chinesas, usados para ligar mais de 300 rotas e transportar cerca de 5,6 milhões de passageiros.

O criador da aeronave, a Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), também desenvolveu o C919, que deverá começar a operar em abril do próximo ano e com a qual a empresa pretende competir diretamente com o norte-americano Boeing 737 e com o europeu Airbus A320.

