"O Governo de Moçambique adotou medidas de uma forma equilibrada quando comparamos com o que aconteceu noutros países no mundo fora, tanto ao nível do continente africano, como em países europeus", referiu Tomás Valdez.

Aquele responsável destacou a ausência de um confinamento total ou recolher obrigatório - o chamado 'lockdown', designação em inglês.