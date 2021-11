De acordo com as previsões agrícolas a 31 de outubro divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), prevê-se ainda um aumento de 40% da produção de pera face à campanha passada, a produção de amêndoa "mais elevada dos últimos 24 anos", uma subida de 5% no vinho e um recuo de 10% na castanha.

Quanto às culturas anuais, o destaque vai para o tomate para a indústria "que, fruto de um rendimento unitário historicamente elevado, volta a ultrapassar as 1,5 milhões de toneladas", enquanto a produção de arroz também deverá aumentar (+30%), em resultado da conjugação do aumento da área e da produtividade, e no milho se prevê uma produção de 716 mil toneladas (+5% face a 2020).

