O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, especifica em comunicado que a atualização da PSI foi paga hoje a mais de 135 mil pessoas com incapacidade igual ou superior a 60%, representando um aumento de 8,4%.

"Com um aumento de 8,4%, o valor base da PSI aumentou para 298,4 euros. Já o complemento da prestação, que acresce ao valor base e se destina às pessoas com rendimentos mais baixos, subiu para 488,22 euros, um aumento máximo de 50 euros/mês", explica o Ministério, segundo o qual o pagamento da prestação, com a atualização, tem o valor de 46 milhões de euros por mês.

O Governo diz ainda no comunicado que além destes aumentos o valor limite dos rendimentos que permite o acesso à PSI também aumentou, passando de 658,22 euros para 760 euros.

O que permite, diz, que podem ter direito à PSI todas as pessoas com rendimento até ao salário mínimo nacional.

