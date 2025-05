O PMI registou em maio 49,5 pontos, acima dos 49 do mês anterior, quando a atividade sofreu forte contração.

Os analistas esperavam uma ligeira melhoria, mas ainda assim o valor mantém-se abaixo do limiar de expansão.

Neste indicador, um valor acima do limiar dos 50 pontos representa um crescimento da atividade do setor, em relação ao mês anterior, enquanto um valor abaixo representa uma contração.

Dos cinco subíndices que compõem o PMI da indústria transformadora, os da produção e das expectativas das empresas situaram-se acima da referida marca, enquanto os das novas encomendas, exportações e importações permaneceram na zona de contração, embora todos tenham mostrado uma melhoria em relação ao mês anterior.

O estatístico do Gabinete Nacional de Estatísticas Zhao Qinghe atribuiu a melhoria de maio a fatores como a recuperação da produção e a estabilização das expectativas do mercado, embora tenha advertido que "persistem desafios" no ambiente externo.

O gabinete estatístico também divulgou hoje que o PMI para os setores dos serviços e da construção caiu de 50,4 em abril para 50,3 no mês que termina hoje.

Este resultado superou as expectativas do mercado, que apontava para uma possível descida abaixo do limiar dos 50.

A construção passou de 51,9, em abril, para 51, enquanto os serviços subiram 0,1 pontos para 50,2.

O PMI composto, que combina a evolução das indústrias transformadoras e não transformadoras, subiu de 50,2 em abril para 50,4 em maio.

