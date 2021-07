O Índice de Atividade Económica (IBC-Br), indicador mensal que projeta a trajetória do Produto Interno Bruto (PIB) do país, avançou 14,21% em maio face a igual mês de 2020.

Entre janeiro e maio deste ano, o indicador acumulou crescimento de 6,60% face aos cinco primeiros meses do ano passado.

Os resultados da comparação ano a ano refletem a queda registada nos meses de maio e abril de 2020, quando grande parte das atividades económicas foram paralisadas no Brasil devido à pandemia de covid-19.

O Banco Central brasileiro informou ainda que, nos últimos 12 meses encerrados em maio, a atividade económica do país acumulou um subida de 1,07%.

O PIB do Brasil caiu 4,1% no ano passado no meio da emergência sanitária do novo coronavírus, que já deixou mais de 535 mil mortos e 19,1 milhões de casos confirmados no país.

Apesar da pandemia, o Governo liderado pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, prevê um crescimento de cerca de 5% para o PIB neste ano, enquanto o mercado projeta uma expansão que varia entre 4,5% e 4,85%.

