Os números divulgados pelo Porto de Lisboa, em comunicado, estão inscritos no estudo "Avaliação do Impacto Económico da Indústria de Cruzeiros em Lisboa 2023", realizado pela Nova SBE.

De acordo com o estudo, a atividade dos cruzeiros em Lisboa representou 0,3% do PIB nacional em 2023, tendo um impacto direto de 794 milhões de euros, mais 458 milhões de euros face aos 336 milhões de 2019.

Em termos de impactos totais (indireto+direto+induzido), o setor dos cruzeiros em Lisboa representou 2,16% do PIB do turismo nacional, gerando 1.934 milhões de euros e a criação de mais de 20 mil postos de trabalho.

"Cada navio de cruzeiro que faz escala no Porto de Lisboa contribui, em média, com 2,29 milhões de euros para o PIB, cria 59 postos de trabalho e gera 0,91 milhões de euros em receitas fiscais", lê-se na nota.

Ainda segundo o estudo, os passageiros de cruzeiros gastam em Lisboa, em média, 159 euros, o que representa um aumento face aos números apurados em 2022 e 2019.

O impacto da atividade económica dos cruzeiros fez-se sentir com maior incidência no setor do alojamento (142 milhões de euros), agências de viagens (112,8 milhões), venda a retalho (108,8 milhões), restauração (81,3 milhões) e transportes (79,6 milhões).

