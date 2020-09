ASAE fiscalizou mais de 3.100 operadores económicos e aplicou 700 multas

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) já fiscalizou mais de 3.100 operadores económicos e aplicou 700 multas por infrações no âmbito da covid-19, adiantou hoje o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor.