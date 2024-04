Formou-se em Comunicação Social na Universidade Católica, fez produção de conteúdos audiovisuais para o Portal do governo até 2015 e conteúdos para a produtora Até ao Fim do Mundo. Desde 2018, estava focada nas notícias, desempenhando funções de editora online da TSF, no Global Media Group. E abraça agora um novo desafio: Teresa Mota é a nova diretora de informação da Bauer Media, grupo dono das rádios Comercial, M80, Cidade e Smooth, entre outras.

A contratação acaba de ser anunciada pelo grupo liderado por Salvador Ribeiro, que recorda ainda outros marcos dos mais de 20 anos de carreira da jornalista, incluindo uma temporada na redação da Barcelona Televisió e a colaboração em programas da RTP e da SIC Notícias, mas também o seu percurso como formadora do CENJOR – Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas. A chegada de Teresa Mota para liderar a equipa de redação da Bauer Media Áudio Portugal irá "garantir a qualidade e a coerência do conteúdo jornalístico, com tomada de decisões editoriais rápidas e fundamentadas e uma cobertura equilibrada e imparcial, mas também fomentar a inovação na produção de conteúdo jornalístico, explorando novas formas de apresentação e distribuição de notícias e apoiando a produção de podcasts e outros produtos similares", acredita a equipa.

"A contratação da Teresa mostra como estamos comprometidos no reforço da equipa Bauer Media Portugal em todas as áreas, incluindo a redação. Ela tem um trajeto profissional excelente e vem reforçar a nossa equipa de jornalistas, trazendo uma forte complementaridade à mesma", considera mesmo o CEO, Salvador Ribeiro, encontrando semelhante entusiasmo na sua nova diretora de informação: "É com enorme entusiasmo que integro a equipa da Bauer e a redação de informação das suas rádios, cuja história e memória são parte fundamental do nosso património comum", reagiu Teresa Mota.

Líder na Europa entre operadores de áudio comercial, a Bauer alcança "semanalmente mais de 61 milhões de ouvintes através da sua radiodifusão, serviços online e podcasts líderes de mercado", sendo dona, em Portugal, da Cidade FM, Comercial, M80., Smooth e Batida FM e tendo presença em mais oito países (Reino Unido, Suécia, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Finlândia, Polónia e Eslováquia).