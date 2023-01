A OnStrategy apresentou hoje resultados do estudo de Relevância e de Reputação Emocional das marcas com os cidadãos portugueses consolidando a informação referente aos 12 meses de 2022, no âmbito do estudo anual RepScore®, que decorreu entre os dias 2 de janeiro e 30 de dezembro.

A Delta lidera o ranking e a Mercadora atinge o topo das marcas com maior crescimento, entre mais de 2.000 marcas auditadas que foram previamente identificadas de forma espontânea por mais de 50 mil cidadãos que refletem a sociedade em termos de distribuição geográfica, género, idade, grau de formação e classe social.

O SAPO aparece em quarto lugar, numa posição a verde identificada como marca robusta, na categoria de SEO Search Engines (aplicado a motores de busca), atrás da Google, Yahoo e MSN e à frente da Bing.

Na categoria Media & Telecom, o SAPO é também destacado como sendo uma marca robusta. A MEO atinge o lugar mais cimeiro neste pódio, seguida de Vodafone e NOS. A Altice, em quinto lugar, é também galardoada nesta categoria. A lista completa de vencedores pode ser consultada aqui.

Este trabalho é desenvolvido de forma contínua ao longo do ano e em conformidade com a certificação das normas de avaliação de estratégia e força e de avaliação financeira, avaliando os atributos associados à notoriedade, relevância, consideração, confiança, admiração, preferência e recomendação.

Pedro Tavares, Managing Partner da OnStrategy refere, “foram quase 70 industrias/categorias auditadas e analisadas em 2022 e verifica-se que as marcas voltaram a estar bastante ativas e de uma forma consciente e positiva; voltam a ser registadas mais de 10 marcas com uma avaliação de excelência (mais precisamente 12 neste ano), algo que não ocorria desde 2018".

"É também de evidenciar que em 10% das industrias/categorias a liderança é assegurada por uma marca de excelência (80-100 pontos) e em 80% por uma marca com uma avaliação de

reputação robusta (70-80 pontos)", refere Pedro Tavares.

Este trabalho é elaborado tendo por base um trabalho de campo que decorre em contínuo durante as 52 semanas do ano junto de mais de 50.000 cidadãos online e presencialmente/por telefone, sendo os mesmos representativos da sociedade Portuguesa no que respeita à distribuição geográfica, género, idade e grau de formação.

Esta metodologia assenta numa abordagem qualitativa no que se refere ao Posicionamento da Marca, identificando e explorando todos os valores e atributos referidos espontaneamente, e uma abordagem quantitativa para a Reputação de Marca, indicando e explorando de uma forma induzida a notoriedade, a reputação emocional (relevância, consideração, confiança, admiração, preferência, recomendação), a reputação racional (produtos, serviços, inovação, ambiente de trabalho, cidadania, ambiente, governo, liderança, performance de negócio e financeira) e os comportamentos consequentes à perceção reputacional.