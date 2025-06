A FF Ventures juntou-se à Endesa para desenvolver um projeto fotovoltaico de grande escala no âmbito da reconversão da Central Termoelétrica do Pego. Inserido num complexo de projetos renováveis na região, o parque terá uma potência instalada de 100,716 megawatts (MW) e será composto por 183.120 módulos fotovoltaicos, com capacidade para produzir energia suficiente para abastecer aproximadamente 44 mil habitações com eletricidade 100% renovável (cerca de 137 gigawatts-hora por ano).

"É mais um passo decisivo para a transição energética e o cumprimento das metas climáticas nacionais", diz Renato Madureira, country manager da FF Ventures Portugal.

O projeto inclui ainda a instalação de um sistema de armazenamento por baterias, uma subestação elevatória (30/220 kV) e uma linha de muito alta tensão (220 kV) para escoamento da energia produzida e, além de reforçar a segurança energética nacional, "o projeto evitará a emissão de mais de 31 mil toneladas de CO₂ por ano, contribuindo significativamente para a transição energética e substituindo parte da produção da antiga central do Pego — uma das maiores fontes emissoras do país, até ao seu encerramento".

O projeto fotovoltaico do Pego já tem a Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada e prevê-se que o processo de licenciamento seja concluído até ao final do ano, com a construção a arrancar em 2026. "O desenvolvimento deste projeto representa um enorme desafio e responsabilidade para a FF Ventures, por se tratar de um projeto que vem substituir a energia gerada pela antiga Central Termoelétrica do Pego — com relevância tanto para a região como para o país", considera ainda Renato Madureira, responsável da promotora de projetos de energias renováveis de grande escala, fundada em 2018 e já com presença em Portugal, Espanha, Roménia e França.

A empresa conta com um portfólio superior a 4 GW em diferentes fases de desenvolvimento na Península Ibérica, incluindo tecnologias como solar fotovoltaico (em solo e flutuante), eólico e sistemas de armazenamento (BESS). Em Portugal, a FF Ventures tem já os seus primeiros projetos desenvolvidos em operação e construção, além de desenvolver ativamente projetos PV para reforço da RESP (Rede Elétrica de Serviço Público), projetos greenfield (PV, eólicos e BESS), hibridizações, projetos para leilões e soluções de autoconsumo industrial.