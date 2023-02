Considerada uma “love brand” pelos portugueses, é também todos os anos reconhecida internacionalmente pelo seu design e inovação pelas principais e mais prestigiadas instituições mundiais de design. Em 2022, foi distinguida com 22 prémios internacionais pelo seu design e inovação, dos quais se destacam os European Product Design Awards, DNA Paris Design Awards, German Innovation Award, LIT (Light in Theory), Good Design Chicago, entre muitos outros, em países como Alemanha, Paris, Itália e Estados Unidos.

Desde 2009, a Vista Alegre faz parte do portefólio de marcas do Grupo Visabeira, sendo atualmente considerada um dos principais players internacionais na área de “tableware”, “home decor” e “giftware”.

Os mercados externos já representam cerca de 75% do volume de negócios, resultado de uma estratégia e trabalho das equipas de design e desenvolvimento de produto, vendas, marketing e digital, que em conjunto têm contribuído para o rejuvenescimento e crescimento da marca.

No radar da Vista Alegre está a continuação da estratégia de internacionalização, suportada pela transformação digital com o objetivo melhorar os processos e o serviço ao cliente e suportada na construção de uma marca global de lifestyle. Mais recentemente, a marca tem introduzido novas categorias de produto como: Iluminação, Têxteis e Home Cosmetics. No radar da Vista Alegre está ainda a combinação de inovação e sustentabilidade.