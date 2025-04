"Todos os anos, centenas de milhares de vidas são transformadas pelo trabalho e intervenção das fundações em Portugal. Estas instituições, sustentadas pelo compromisso social e pela solidariedade, intervêm em múltiplas áreas, garantindo um impacto positivo e duradouro na sociedade, seja no apoio à investigação na oncologia pediátrica seja na capacitação de pessoas com deficiência", na promoção das artes e da cultura ou na educação, na integração e no cuidado aos mais velhos. E cada um de nós pode ajudar nesse trabalho com um gesto que não custa nada: entregando à fundação da sua preferência 1% do IRS.

O apelo é deixado pelo Centro Português de Fundações (CPF), que lembra o papel destas instituições na promoção da autonomia e inclusão e na construção de um país mais justo e solidário, com o impacto do trabalho por elas desenvolvido a alargar-se a praticamente todas as áreas da sociedade.

Se na saúde as fundações são essenciais para assegurar cuidados essenciais a quem mais precisa, "com iniciativas focadas na prevenção e tratamento de doenças e até ao apoio no apoio à saúde materno-infantil", no campo social, muitas "trabalham ativamente na redução da pobreza e no apoio a famílias vulneráveis", através de programas de habitação, integração profissional e desenvolvimento comunitário, entre dezenas de respostas. Há ainda as que se dedicam à educação, multiplicando-se os programas de atribuição de bolsas de estudo a alunos carenciados, "promovendo igualdade de oportunidades e estimulando o talento jovem", e ao desporto, "enquanto ferramenta de inclusão e desenvolvimento", seja através da promoção da atividade física junto de crianças e jovens seja na formação de atletas com deficiência". E as inúmeras instituições deste tipo que têm a cultura e o património como objeto: "muitas instituições preservam a história e fomentam o acesso à arte e ao conhecimento com projetos educativos, museológicos e de dinamização cultural que aproximam a população do seu legado histórico e artístico", lembra o CPF.

A consignação do IRS é uma forma simples e sem custos para os contribuintes poderem apoiar este ecossistema de solidariedade e desenvolvimento. "Ao direcionar 1% do imposto para uma fundação, cada cidadão contribui diretamente para a continuidade e expansão destes projetos fundamentais", explica-se, para mostrar que um pequeno gesto "pode gerar um impacto gigantesco" para um país "mais inclusivo, inovador e sustentável".

Consulte aqui a lista de fundações que pode apoiar no site do Centro Português de Fundações.