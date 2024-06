É uma iniciativa pioneira das fundações associadas do Centro Português de Fundações (CPF), liderado por Maria do Céu Ramos (na foto), que junta mais de 30 instituições no compromisso de implementar e cumprir as metas globais estabelecidas pelas Nações Unidas no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A convenção será assinada no dia 3 e vincula as fundações aderentes a "integrar os ODS nas principais áreas do setor fundacional, entre as quais, a cultura, o social, a promoção do conhecimento, a educação, o ambiente, a saúde, a formação, a inovação e o empreendedorismo, bem como em dinamizar a capacitação e conhecimento dos colaboradores e beneficiários para a promoção do desenvolvimento sustentável", explica o Centro Português de Fundações (CPF).

De acordo com o CPF, a Convenção para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo "assumir o compromisso do setor fundacional em reforçar e implementar um conjunto de medidas que potencie e contribua para a implementação dos ODS", constituindo "uma iniciativa pioneira no setor fundacional e na Economia Social" que representa "um avanço importante ao nível da cooperação e compromisso coletivo" das Fundações para chegar àqueles objetivos comuns e de melhoria social.