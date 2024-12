Inteligência Artificial? Para o professor João César das Neves, trata-se de um erro de entendimento que, para mais, tem sido construído sobre "uma história de fracassos". A razão é simples: não é a máquina que raciocina, que cria, ela simplesmente (e de forma bastante importante, se dela soubermos tirar partido) "assiste a inteligência humana". E faz sentido ter medo da disrupção que provoca? Para o economista da Universidade Católica Portuguesa, o tema não é de todo novidade: a tecnologia e a inovação sempre afetaram a economia e a sociedade, sempre mudaram a nossa forma de viver.

"As inovações geram ciclos. A tecnologia introduz incerteza, tumulto, instabilidade e, isso, cria ciclos… mas esta incerteza é a própria natureza da vida humana", considera César das Neves, numa conversa riquíssima, que faz o segundo episódio do Podcast Tech Balance, by Fundação Altice, e à qual pode assistir aqui, em estreia, já amanhã.

O impacto da tecnologia na economia é o tema escolhido para esta conversa, conduzida por Nuno Ribeiro, da Instinct, e que responde a perguntas dos tempos que vivemos. As big tech estão em monopólio ou em concorrência? A IA vai gerar mais desemprego? E as criptomoedas são o futuro ou uma fraude?

Conheça as respostas do professor já amanhã, no segundo episódio do Podcast Tech Balance, que nos põe a pensar sobre o ponto de equilíbrio da tecnologia nos mais diversos setores. Um podcast promovido pela Fundação Altice, que pode acompanhar todos os meses, no Spotify e no SAPO.pt.

Educação na era dos ecrãs: onde está o equilíbrio?

Questionar personagens d' "Os Maias" e levar "Alexas" à escola? Está tudo neste podcast. Veja aqui o primeiro episódio completo