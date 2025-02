A ideia é "oferecer mais vantagens" aos clientes e ajudá-los a poupar, e para isso, explica Miguel Belo Carvalho, o Santander assinou hoje uma "importante parceria com o Lidl", que vai transformar saldo das compras de supermercado feitas usando aquele cartão bancário em cupões de desconto.

De acordo com a instituição, já a partir de março, os clientes do Lidl Portugal que realizem compras com cartão bancário Santander vão ganhar cupões de desconto para usar na aplicação exclusiva Lidl Plus, num valor máximo de 10 euros por mês, conforme o que gastaram na rede de supermercados no mês anterior. E os novos clientes do banco que escolham domiciliar o seu salário ali terão ainda um bónus de até 50 euros por mês em cupões Lidl Plus durante um ano.

Trata-se de uma iniciativa pensada para "permitir poupanças nos produtos alimentares às famílias portuguesas clientes do Santander", vinca o administrador executivo do banco, explicando que estes benefícios se juntam a "outros descontos disponibilizados pelo banco em outras áreas, como a mobilidade ou energia". "Através de parcerias procuramos dar vantagens exclusivas reforçando a nossa oferta, a satisfação e fidelização dos nossos clientes."

E porque a fidelização importa, quanto mais dentro do banco se estiver, maiores as vantagens a que se tem acesso no âmbito desta parceria. "Para os clientes Santander Mundo 123 (com conta, cartão e seguro), a vantagem é ainda maior: utilizando o Cartão M123, beneficiarão de 2% de cashback sobre o valor mensal das compras, mantendo-se os limites mensais atuais que podem ir até 16 euros por mês", explica a instituição.

"Esta parceria com o Santander reforça o nosso compromisso contínuo em oferecer soluções de poupança cada vez mais acessíveis aos nossos clientes, alinhado com a nossa premissa de máxima qualidade ao melhor preço", diz também Bruno Pereira, administrador de Compras do Lidl Portugal. "A app Lidl Plus tem sido uma ferramenta essencial para quem deseja poupar, oferecendo-lhes cupões e ofertas de desconto personalizados, mas também para facilitar e melhorar a experiência de compra e queremos reforçar o nosso papel como aliado das famílias portuguesas na poupança diária, tornando-a mais acessível e simples", diz.