Promovida e implementada em Portugal sobretudo a partir dos anos 2000, a educação para o empreendedorismo evoluiu muito na última década, nas instituições de Ensino Superior. Há no entanto fragilidades que se prendem com a aversão cultural ao risco, a complexidade de encontrar caminhos para a inovação e sua implementação e a dificuldade em criar escala no momento em que o crescimento dita a vida ou morte das empresas.

Na visão do perito em empreendedorismo, inovação, educação e políticas públicas Dana T. Redford, presidente e fundador da PEEP (Policy Evaluation & Experimentation Platform), Portugal tem ainda "muito trabalho pela frente na mudança de mentalidades e no juntar de esforços para, através da educação, promover maior competitividade, inovação e empreendedorismo na economia portuguesa – fatores determinantes para o sucesso e bem-estar ao longo da vida das gerações mais jovens".

Mas como pode a educação estimular mais o espírito inovador nos jovens? E não devia esse trabalho começar bem antes de chegarem ao Ensino Superior, despertando curiosidade e entregando-lhes ferramentas que pudessem desenvolver durante os anos mais verdes da sua formação? Por outro lado, deve esse desígnio estar inteiramente fechado nas mãos dos educadores ou haverá também um papel que a comunidade, nomeadamente das empresas, deviam assumir num formato de colaboração entre público e privado que permitisse não só o desenvolvimento dos mais novos mas também uma ligação precoce à economia real, à inovação e aos caminhos do empreendedorismo?

