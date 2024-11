De que forma a educação pode tornar-se um catalisador de inovação que impulsiona o crescimento económico e o progresso social? É desta pergunta que parte mais uma conversa, promovida pela Fundação Santander Portugal para trazer a palco os desafios dos nossos tempos com a visão de protagonistas improváveis.

Numa altura em que o elevador social parece estar encravado e em que cada vez mais jovens procuram vias alternativas de futuro que passam por sair de Portugal, mudar a educação no sentido de preparar os mais novos para os desafios que vão enfrentar no mercado de trabalho, promovendo neles uma veia inovadora e empreendedora pode ser a chave para recuperar talento e oferecer-lhes um futuro mais risonho no seu país.

Estes temas estarão em debate na próxima edição das Beyond Profit Talks, que acontece já na próxima terça-feira, dia 19, pelas 13.00, no Auditório do Santander, em Lisboa, e que vai juntar, sob moderação do maestro Martim Sousa Tavares, a empresária Cláudia Azevedo e o secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa, Pedro Cunha. E que pode seguir em direto aqui, no SAPO.pt.

Partindo da ideia de que a educação é a base sobre a qual se constrói a inovação e o progresso social, a CEO da Sonae e o governante, que foi diretor-geral da Educação e diretor do Programa Gulbenkian Conhecimento, irão focar-se em temas como a ideia de de "o dinamismo e a mentalidade de inovação, tão presentes no setor empresarial, poderem ser replicados no sistema educativo", construindo modelos que "não só preparam os jovens para os desafios futuros, mas também incentivam a criatividade e o espírito empreendedor".

Pode a colaboração entre o setor privado e o público transformar a educação numa verdadeira força motriz para o desenvolvimento social e económico? E as práticas de inovação empresarial podem ser adaptadas para enriquecer o sistema educativo? E de que forma pode a educação tornar-se um catalisador de inovação que impulsiona o crescimento económico e o progresso social? Estas e outras questões estarão em cima da mesa na segunda de uma série de conversas improváveis, promovidas pela Fundação Santander Portugal, e que poderá seguir aqui, no SAPO.pt.

Porque o lucro não é tudo o que conta e preparar uma sociedade mais resiliente e virada para o sucesso depende dos contributos que cada um de nós pode dar, não perca aqui, em direto, mais uma Beyond Profit Talk, ou veja mais tarde, no SAPO.pt.